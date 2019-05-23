Минторг США перенес Венесуэлу в группу стран, представляющих проблему для нацбезопасности

Министерство торговли США перенесло Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции, в том числе и двойного назначения, в которые представляет определенную угрозу для национальной безопасности страны.

Соответствующее уведомление было размещено Бюро промышленности и безопасности (при Минторге США) в среду на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR) с целью исключить Венесуэлу из группы стран B, которая обеспечивает благоприятные условия для определенных экспортных товаров, находящихся под контролем в рамках обеспечения национальной безопасности, и перенести Венесуэлу в группу стран D:1, в которой представлены государства, представляющие определенную угрозу для национальной безопасности", - говорится в документе.