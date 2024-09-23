О нас

Минторг США намерен запретить использование китайского ПО в автомобилях

Минторг США намерен запретить использование китайского ПО в автомобилях Министерство торговли США объявило о намерении запретить использование китайского программного и аппаратного обеспечения в оснащенных выходом в интернет автомобилях на американских трассах из соображений национальной безопасности.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 19:07
Минторг США намерен запретить использование китайского ПО в автомобилях

Министерство торговли США объявило о намерении запретить использование китайского программного и аппаратного обеспечения в оснащенных выходом в интернет автомобилях на американских трассах из соображений национальной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Отмечается, что в феврале Белый дом распорядился провести расследование, по итогам которого власти высказали обеспокоенность в связи с приписываемым Пекину сбором данных об американских водителях и инфраструктуре с помощью установленного в систему автомобилей ПО, а также "потенциальными манипуляциями" с машиной и навигационной системой.

Это решение фактически запретит выход на американский рынок почти всех китайских автомобилей, а также будет препятствовать тестированию китайскими автопроизводителями беспилотных автомобилей на дорогах США.

Согласно информации, предложение предусматривает введение запрета на ПО с 2027 года, в то время как запрет на аппаратное обеспечение вступит в силу с января 2029 года. Решение будет окончательно утверждено к 20 января следующего года.

Ранее в сентябре администрация Вашингтона ввела высокие таможенные пошлины на китайские электромобили, батареи для них.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Проходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
ФотоПроходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
23 сентября 2024 г. 12:03
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi