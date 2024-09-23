Минторг США намерен запретить использование китайского ПО в автомобилях

Министерство торговли США объявило о намерении запретить использование китайского программного и аппаратного обеспечения в оснащенных выходом в интернет автомобилях на американских трассах из соображений национальной безопасности.

Министерство торговли США объявило о намерении запретить использование китайского программного и аппаратного обеспечения в оснащенных выходом в интернет автомобилях на американских трассах из соображений национальной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Отмечается, что в феврале Белый дом распорядился провести расследование, по итогам которого власти высказали обеспокоенность в связи с приписываемым Пекину сбором данных об американских водителях и инфраструктуре с помощью установленного в систему автомобилей ПО, а также "потенциальными манипуляциями" с машиной и навигационной системой.

Это решение фактически запретит выход на американский рынок почти всех китайских автомобилей, а также будет препятствовать тестированию китайскими автопроизводителями беспилотных автомобилей на дорогах США.

Согласно информации, предложение предусматривает введение запрета на ПО с 2027 года, в то время как запрет на аппаратное обеспечение вступит в силу с января 2029 года. Решение будет окончательно утверждено к 20 января следующего года.

Ранее в сентябре администрация Вашингтона ввела высокие таможенные пошлины на китайские электромобили, батареи для них.