Минобразования США потребовал от Гарварда аккредитива на сумму $36 млн

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения на доступ университета Гарварда к федеральным фондам для оказания помощи студентам.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, причиной стали опасения по поводу финансового положения старейшего американского университета.

Министерство образования заявило, что присвоило Гарвардскому университету в Кембридже статус "усиленного контроля за денежными средствами". Ведомство также добивается от Гарварда предоставления аккредитива на сумму $36 млн, чтобы гарантировать выполнение его финансовых обязательств.

В послании университету от ведомства говорится, что недавние события вызвали обеспокоенность по поводу финансового положения Гарварда, и приводится в пример его решение выпустить облигации, провести сокращения на фоне конфликта с Белым домом.