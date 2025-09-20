Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Минобразования США потребовал от Гарварда аккредитива на сумму $36 млн

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 10:04
    Минобразования США потребовал от Гарварда аккредитива на сумму $36 млн

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения на доступ университета Гарварда к федеральным фондам для оказания помощи студентам.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, причиной стали опасения по поводу финансового положения старейшего американского университета.

    Министерство образования заявило, что присвоило Гарвардскому университету в Кембридже статус "усиленного контроля за денежными средствами". Ведомство также добивается от Гарварда предоставления аккредитива на сумму $36 млн, чтобы гарантировать выполнение его финансовых обязательств.

    В послании университету от ведомства говорится, что недавние события вызвали обеспокоенность по поводу финансового положения Гарварда, и приводится в пример его решение выпустить облигации, провести сокращения на фоне конфликта с Белым домом.

    США Дональд Трамп Минобразования США Гарвард

    Последние новости

    10:18

    Рафаэль Физиев из-за травмы пропустит бой с Чарльзом Оливейрой

    Индивидуальные
    10:14

    Эрдоган уверен, что встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликтов в регионе

    Другие страны
    10:04

    Минобразования США потребовал от Гарварда аккредитива на сумму $36 млн

    Другие страны
    09:56

    На стадионе, где пройдет прощание с Чарли Кирком, задержали вооруженного мужчину

    Другие страны
    09:51

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2025)

    Финансы
    09:51

    Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

    Другие страны
    09:36

    Сегодня пройдут еще два матча ПФЛ

    Футбол
    09:35

    Мирзоян: Делегации Армении и США уточнят детали проекта "Маршрут Трампа"

    В регионе
    09:35

    Число жертв удара по мечети в Судане достигло 78 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей