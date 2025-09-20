Минобразования США потребовал от Гарварда аккредитива на сумму $36 млн
- 20 сентября, 2025
- 10:04
Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения на доступ университета Гарварда к федеральным фондам для оказания помощи студентам.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, причиной стали опасения по поводу финансового положения старейшего американского университета.
Министерство образования заявило, что присвоило Гарвардскому университету в Кембридже статус "усиленного контроля за денежными средствами". Ведомство также добивается от Гарварда предоставления аккредитива на сумму $36 млн, чтобы гарантировать выполнение его финансовых обязательств.
В послании университету от ведомства говорится, что недавние события вызвали обеспокоенность по поводу финансового положения Гарварда, и приводится в пример его решение выпустить облигации, провести сокращения на фоне конфликта с Белым домом.