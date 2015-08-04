​Минобороны: Великобритания будет бомбить ИГ до 2017 года

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Великобритания продлевает операцию по нанесению авиаударов по боевикам террористической организации "Исламское государство" в Ираке до марта 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, находящийся с визитом в Ираке.

"Мы продлим участие в боевых действиях эскадрильи истребителей-бомбардировщиков "Торнадо" еще на год - до марта 2017-го", - отметил министр.

В то же время Фэллон исключил участие в боевых операциях в Ираке британских сухопутных подразделений. Тем более, по словам главы минобороны, Багдад не обращался с подобной просьбой к Лондону. Ирак нуждается в поддержке Соединенного Королевства, что касается авиаударов по позициям ИГ, а также обучения военнослужащих и поставки вооружений, однако речь об участии британцев в сухопутных операциях не идет, добавил Фэллон.