Минобороны Великобритании проведет оценку устойчивости ВПК

Министерство обороны Великобритании проведет оценку устойчивости военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

Министерство обороны Великобритании проведет оценку устойчивости военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета Times.

Издание пишет, что Минобороны проведет симуляцию "конфликта широкого масштаба" с участием британских войск с тем, чтобы понять, насколько оперативно предприятия ВПК смогут производить для "фронта" необходимое количество техники.

Кроме того, с целью оценки ВПК министр обороны Джон Хили планирует обратиться с просьбой к инвесторам и представителям индустрии, чтобы те высказались по поводу развития более интегрированного и инновационного оборонного сектора. Предполагается, что от компаний потребуют продемонстрировать, каким образом они смогут в краткие сроки нарастить темпы производства критически важного вооружения, к примеру, БПЛА и ракет. Кроме того, будет рассмотрено, как Минобороны и ВПК смогут поддерживать личный состав в условиях постоянных сбоев в системе снабжения и интенсивных боевых действий.

В правительстве опасаются, что ранее слишком много внимания было уделено дорогой передовой технике, которая долго производится и с трудом заменяется, но при этом остается уязвимой для гораздо более дешевых БПЛА.

В июле этого года Хили заявлял, что ВС страны сталкиваются с рядом серьезных проблем - не готовы к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.

Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.