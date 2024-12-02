О нас

Минобороны Великобритании проведет оценку устойчивости ВПК

Минобороны Великобритании проведет оценку устойчивости ВПК Министерство обороны Великобритании проведет оценку устойчивости военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 13:04
Минобороны Великобритании проведет оценку устойчивости ВПК

Министерство обороны Великобритании проведет оценку устойчивости военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета Times.

Издание пишет, что Минобороны проведет симуляцию "конфликта широкого масштаба" с участием британских войск с тем, чтобы понять, насколько оперативно предприятия ВПК смогут производить для "фронта" необходимое количество техники.

Кроме того, с целью оценки ВПК министр обороны Джон Хили планирует обратиться с просьбой к инвесторам и представителям индустрии, чтобы те высказались по поводу развития более интегрированного и инновационного оборонного сектора. Предполагается, что от компаний потребуют продемонстрировать, каким образом они смогут в краткие сроки нарастить темпы производства критически важного вооружения, к примеру, БПЛА и ракет. Кроме того, будет рассмотрено, как Минобороны и ВПК смогут поддерживать личный состав в условиях постоянных сбоев в системе снабжения и интенсивных боевых действий.

В правительстве опасаются, что ранее слишком много внимания было уделено дорогой передовой технике, которая долго производится и с трудом заменяется, но при этом остается уязвимой для гораздо более дешевых БПЛА.

В июле этого года Хили заявлял, что ВС страны сталкиваются с рядом серьезных проблем - не готовы к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.

Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi