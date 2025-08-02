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Минобороны Украины направило более $190 млн на беспилотники для ВСУ

Минобороны Украины направило более $190 млн на беспилотники для ВСУ Минобороны Украины направило 8 млрд гривен ($191,8 млн) на срочные нужды военных частей, привлеченных к проекту "Линия дронов".
Другие страны
2 августа 2025 г. 18:44
Минобороны Украины направило более $190 млн на беспилотники для ВСУ

Минобороны Украины направило 8 млрд гривен ($191,8 млн) на срочные нужды военных частей, привлеченных к проекту "Линия дронов".

Как передает Report, об этом написал глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

"Увеличиваем инвестиции в украинские дроны и укрепление сил обороны. Во исполнение решения ставки верховного главнокомандующего Минобороны утвердило решение о перераспределении средств на нужды украинской армии: 8 млрд грн - на срочные нужды военных частей ВСУ, привлеченных к проекту "Линия дронов", и усиление беспилотных систем во вновь сформированных подразделениях", - сообщил министр.

Шмыгаль подчеркнул, что это позволит обеспечить безотлагательное финансирование таких подразделений, как "Птицы Мадьяра", К2, "Рарог", "Ахиллес", "Немезис", "Черный лес".

Кроме того, по его словам, 1 млрд гривен ($23,9 млн) направлен на антидроновую защиту.

Финансирование проекта "Линия дронов" Украина прорабатывает с зарубежными партнерами. В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрено приобретение беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный Ощадбанк уже предоставил банковские гарантии по контрактам на сумму 837 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna 192 milyon dollarlıq PUA alır

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