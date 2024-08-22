Минобороны США: Войска передвигаются везде, где это позволяет международное право

Американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Ralph Johnson (DDG 114) совершает "обычный проход" через Тайваньский пролив.

Американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Ralph Johnson (DDG 114) совершает "обычный проход" через Тайваньский пролив.

Как передает Report об этом сообщает Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США.

В службе подчеркнули, что проход судна согласуется с международным правом и законами судоходства в открытом море.

По информации корабль прошел через коридор в проливе, который находится за пределами территориальных вод любого прибрежного государства.

В ведомстве пояснили, что целью маневра была демонстрация приверженности США принципу соблюдения свободы судоходства для всех стран.

"Ни один член международного сообщества не должен подвергаться запугиванию или принуждению к отказу от своих прав и свобод. Вооруженные силы Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом", - говорится в сообщении.