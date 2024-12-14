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Минобороны Сирии намерено полностью ликвидировать формирования РKK в стране

Минобороны Сирии намерено полностью ликвидировать формирования РKK в стране Минобороны Сирии ставит задачу полностью ликвидировать действующие в восточных регионах страны формирования Рабочей партии Курдистана (РKК).
Другие страны
14 декабря 2024 г. 14:19
Минобороны Сирии намерено полностью ликвидировать формирования РKK в стране

Минобороны Сирии ставит задачу полностью ликвидировать действующие в восточных регионах страны формирования Рабочей партии Курдистана (РKК).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовал в соцсети "X" министр обороны во временном правительстве Сирии Хасан аль-Хамада.

"Широкие народные требования в восточных провинциях Сирии об освобождении от террористической партии РПК. <...> Свободная Сирия не будет в безопасности, пока мы не уничтожим сепаратистские проекты этих людей, и это неизбежно", - говорится в тексте.

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Версия на азербайджанском языке Suriya Müdafiə Nazirliyi ölkədə PKK birləşmələrini tamamilə ləğv etmək niyyətindədir

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