Минобороны Сирии намерено полностью ликвидировать формирования РKK в стране

Минобороны Сирии ставит задачу полностью ликвидировать действующие в восточных регионах страны формирования Рабочей партии Курдистана (РKК).

Минобороны Сирии ставит задачу полностью ликвидировать действующие в восточных регионах страны формирования Рабочей партии Курдистана (РKК).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовал в соцсети "X" министр обороны во временном правительстве Сирии Хасан аль-Хамада.

"Широкие народные требования в восточных провинциях Сирии об освобождении от террористической партии РПК. <...> Свободная Сирия не будет в безопасности, пока мы не уничтожим сепаратистские проекты этих людей, и это неизбежно", - говорится в тексте.