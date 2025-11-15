Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Минобороны Сирии: Дамаск подвергся ракетному обстрелу

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 01:17
    Минобороны Сирии: Дамаск подвергся ракетному обстрелу

    Западные кварталы сирийской столицы Дамаска подверглись обстрелу из мобильной пусковой установки.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Минобороны Сирии.

    "В результате падения двух ракет "Катюша", выпущенных с окраин города в сторону жилых кварталов района Меззе и его окрестностей, пострадали несколько мирных жителей и был причинен материальный ущерб", - приводит издание заявление ведомства.

    Минобороны совместно с МВД приступило к расследованию обстоятельств атаки и работает над определением траектории полета ракет и мест запуска, говорится в сообщении.

    Минобороны Сирия ракетный удар

