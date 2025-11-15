Минобороны Сирии: Дамаск подвергся ракетному обстрелу
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 01:17
Западные кварталы сирийской столицы Дамаска подверглись обстрелу из мобильной пусковой установки.
Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Минобороны Сирии.
"В результате падения двух ракет "Катюша", выпущенных с окраин города в сторону жилых кварталов района Меззе и его окрестностей, пострадали несколько мирных жителей и был причинен материальный ущерб", - приводит издание заявление ведомства.
Минобороны совместно с МВД приступило к расследованию обстоятельств атаки и работает над определением траектории полета ракет и мест запуска, говорится в сообщении.
01:17
