    Dəməşq "Katyuşa" ilə atəşə tutulub

    • 15 noyabr, 2025
    • 01:30
    Dəməşq Katyuşa ilə atəşə tutulub

    Suriyanın paytaxtı Dəməşqin qərb məhəllələri mobil buraxılış qurğusundan atəşə tutulub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə SANA agentliyi Suriya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "Şəhərin kənarından Mezzeh rayonunun yaşayış məntəqələri və ətraf ərazilərə atılan iki "Katyuşa" raketinin zərbəsi nəticəsində bir neçə mülki şəxs yaralanıb, əmlaka ziyan dəyib", - nazirliyin açıqlamasında bildirilir.

    Qeyd olunub ki, ölkənin Müdafiə Nazirliyi Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə hücumun səbəbləri ilə bağlı araşdırmalara başlayıb və raketlərin uçuş marşrutu və buraxılış yerlərinin müəyyən edilməsi üzərində işləyir.

