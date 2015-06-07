Минобороны Саудовской Аравии: Мятежники в Йемене располагают 300 ракетами "Скад"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Мятежники -хоуситы - произвели запуск ракеты "Скад" с территории Йемена по позициям саудовских силовиков. Как сообщил представитель минобороны королевства генерал Ахмед Асири, в общей сложности мятежники располагают арсеналом в 300 ракет данного класса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"У отрядов хоуситов и лояльных им войск экс-президента Али Абдаллы Салеха в наличии имеются порядка 300 ракет, которые были захвачены у правительственных войск", - сообщает спутниковый телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление представителя командования коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Асири при этом не исключил, что хоуситы смогут провести повторные запуски. Однако, по его словам, силы ПВО королевства способны отразить эти атаки.

Сообщение о применении мятежниками баллистической ракеты поступили утром 6 июня. Как сообщило Саудовское агентство печати, "Скад" был уничтожен ЗРК Patriot к юго-западу от города Хамис-Мушейт провинции Асир, расположенной на юго-западе королевства. В этом населенном пункте находится крупнейший в данном регионе страны аэродром. Как передал спутниковый телеканал "Аль-Маядин", именно авиабаза была целью удара. При этом в сообщении подчеркивается, что расстояние от точки запуска до объекта составляло порядка 250 км. Судя по информации, поступавшей из соцсетей, в городе сработала система оповещения в связи с возможным авиаударом.