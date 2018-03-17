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    Минобороны России предупредило об угрозе эпидемии в Ракке из-за разлагающихся трупов

    © Erik de Castro/Reuters

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Минобороны России сообщило об угрозе эпидемии в сирийской Ракке,  cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По данным ведомства, в Ракке относительно безопасными являются лишь несколько центральных кварталов города, остальная часть городской территории опасна для нахождения и проживания людей.

    "Под завалами остаются тысячи не извлеченных и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию", — сообщили в минобороны РФ.

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