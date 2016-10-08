Минобороны России: "Искандер" специально показали американскому спутнику

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В министерстве обороны России подтвердили информацию о транспортировке ракетно-тактического комплекса "Искандер", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. При этом, представитель министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил, что одну из систем специально "выставили под пролетающий американский спутник".

"Большого секрета из транспортировки комплекса на сухогрузе "Амбал" никто не делал. Скажу больше: один "Искандер" был специально выставлен еще до загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого космического аппарата", - заявил представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что "Искандеры" не раз перебрасывались в Калининградскую область в прошлом и заявил, что это будет происходить и в будущем.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в американских разведслужбах сообщило, что Россия перебросила системы на запад "в качестве политического жеста или демонстрации силы, чтобы выразить недовольство действиями НАТО".

Мобильный оперативно-тактический комплекс "Искандер" был впервые представлен в 1999 году, на вооружение он начал поступать в 2006 году. Каждая пусковая установка снаряжена двумя высокоскоростными ракетами, предназначенными для поражения наземных целей на расстоянии до 500 км.