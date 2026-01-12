Минобороны РФ заявил, что ударом "Орешника" вывел из строя Львовский авиазавод

Российские военные сообщили, что в результате массированного удара с применением комплекса "Орешник" в ночь на 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфаркс, об этом заявили в Минобороны РФ.

"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"На данном предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома.