Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минобороны РФ заявил, что ударом "Орешника" вывел из строя Львовский авиазавод

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 17:53
    Минобороны РФ заявил, что ударом Орешника вывел из строя Львовский авиазавод

    Российские военные сообщили, что в результате массированного удара с применением комплекса "Орешник" в ночь на 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в Украине.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфаркс, об этом заявили в Минобороны РФ.

    "По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

    "На данном предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории", - заявили в военном ведомстве.

    По данным Минобороны РФ, ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Россия Украина российско-украинская война ракетный комплекс "Орешник" Львовский авиазавод Минобороны
    Rusiya Müdafiə Nazirliyi "Oreşnik" zərbəsi ilə Lvov təyyarə zavodunu sıradan çıxardığını bildirib

    Последние новости

    18:39

    В Венесуэле освободили еще 116 заключенных

    Другие страны
    18:36

    В Грузии расширяются образовательные возможности для азербайджанской общины

    Наука и образование
    18:26

    Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

    В регионе
    18:21

    ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    18:21

    Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло

    Бизнес
    17:55

    Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

    В регионе
    17:54

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации

    Внешняя политика
    17:53

    Минобороны РФ заявил, что ударом "Орешника" вывел из строя Львовский авиазавод

    Другие страны
    17:49

    Ожидаются сильный ветер, снег и снижение температуры на 5–10 градусов — ОБНОВЛЕНО

    Экология
    Лента новостей