İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Rusiya Müdafiə Nazirliyi "Oreşnik" zərbəsi ilə Lvov təyyarə zavodunu sıradan çıxardığını bildirib

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 18:04
    Rusiya Müdafiə Nazirliyi Oreşnik zərbəsi ilə Lvov təyyarə zavodunu sıradan çıxardığını bildirib

    Rusiya hərbçiləri yanvarın 9-na keçən gecə "Oreşnik" kompleksinin tətbiqi ilə həyata keçirilən kütləvi zərbə nəticəsində Ukraynada Lvov dövlət aviasiya-təmir zavodunu sıradan çıxardığını bildiriblər.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Bu müəssisədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin aviasiya texnikasının, o cümlədən Qərb ölkələri tərəfindən verilmiş F-16 və MiQ-29 təyyarələrinin təmiri və texniki xidməti həyata keçirilirdi. Həmçinin, müəssisədə Rusiya ərazisinin dərinliklərindəki mülki obyektlərə zərbələr üçün istifadə olunan uzun və orta mənzilli zərbə PUA-ları istehsal edilirdi", - hərbi idarədən bildirilib.

    Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, "Oreşnik" zərbəsi nəticəsində istehsal sexləri, hazır məhsulların (PUA-ların) saxlandığı anbarlar, həmçinin, zavod aerodromunun infrastrukturu zədələnib.

    Rusiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Минобороны РФ заявил, что ударом "Орешника" вывел из строя Львовский авиазавод

    Son xəbərlər

    18:22
    Foto

    Fərid Qayıbov ötən ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb

    Fərdi
    18:21

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Serbiya klubuna uduzub

    Futbol
    18:16

    Gürcüstanda Azərbaycan icması üçün təhsil imkanları genişləndirilir

    Elm və təhsil
    18:14

    Türkiyənin hakim partiyası: İranda xaosun yaranmasını əsla arzulamırıq

    Region
    18:04

    Rusiya Müdafiə Nazirliyi "Oreşnik" zərbəsi ilə Lvov təyyarə zavodunu sıradan çıxardığını bildirib

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan və İordaniya mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:00

    Riad Qasımov: "Paytaxtın memarlıq mühitinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsas prioritet olaraq qalacaq"

    İnfrastruktur
    17:59

    Ermənistan Solovyova görə Rusiyaya nota verib

    Region
    17:57

    İsveçrədə 40 nəfərin öldüyü barın sahibi həbs edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti