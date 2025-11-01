Минобороны РФ: Пресечена высадка с вертолета группы ГУР Украины у Красноармейска
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 13:43
Российские военные сообщили о пресечении попытки высадки с вертолета группы сил специальных операций ГУР Украины у Красноармейска (Донецкая область), все 11 десантировавшихся убиты.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, ВС России также нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, аэродромам.
