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    ​Минобороны РФ опубликовало новые кадры авиаударов в Сирии - ВИДЕО

    Видео размещено на канале военного ведомства на YouTube

    Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны РФ опубликовало новые видеозаписи российских авиаударов по позициям террористов в Сирии.

    Как передает Report, видео размещено на канале военного ведомства на YouTube.

    На одном из видео видно, как российские бомбардировщики Су-24M наносят удары по профессионально замаскированной артиллерийской батарее боевиков и складам ГСМ в сирийской провинции Хама.

    "Уничтожение укрепленного опорного пункта боевиков в провинции Идлиб", – говорится в описании другой записи.

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