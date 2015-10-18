​Минобороны РФ опубликовало новые кадры авиаударов в Сирии - ВИДЕО

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны РФ опубликовало новые видеозаписи российских авиаударов по позициям террористов в Сирии.

Как передает Report, видео размещено на канале военного ведомства на YouTube.

На одном из видео видно, как российские бомбардировщики Су-24M наносят удары по профессионально замаскированной артиллерийской батарее боевиков и складам ГСМ в сирийской провинции Хама.

"Уничтожение укрепленного опорного пункта боевиков в провинции Идлиб", – говорится в описании другой записи.