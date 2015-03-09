Минобороны РФ: финансирование программы вооружения выросло в 1,5 раза

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Доля госпрограммы вооружения (ГПВ) в бюджете Минобороны России увеличилась в 1,5 раза за два года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

"Доля ГПВ в структуре бюджета министерства обороны из года в год увеличивается: с 37% в 2013 году до почти 62% к 2015 году. Напомню, что именно этот блок расходов сегодня не подлежит секвестированию и является приоритетным для нашей современной армии", — сказала Шевцова.

Она отметила, что в перспективе соотношение расходов на содержание и оснащение должно составить 30 к 70, что будет способствовать планомерному переоснащению и развитию Вооруженных Сил.