Министр: 25-е заседание "Рамштайн" может стать последним в таком формате

Очередное заседание в формате "Рамштайн", которое состоится в четверг, может стать последней встречей такого формата.

Очередное, 25-ое, заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии, может стать последней встречей такого формата.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация (президента США), вероятно, предложит другую форму этой деятельности", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции в среду.

Он также подчеркнул, что НАТО должно взять на себя большую нагрузку по обеспечению безопасности.