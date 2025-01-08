Министр: 25-е заседание "Рамштайн" может стать последним в таком формате

Очередное, 25-ое, заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии, может стать последней встречей такого формата.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация (президента США), вероятно, предложит другую форму этой деятельности", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции в среду.
Он также подчеркнул, что НАТО должно взять на себя большую нагрузку по обеспечению безопасности.