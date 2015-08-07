​Минобороны: Латвия начнет размещение тяжелой техники США в следующем году

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "Размещение американской тяжелой военной техники в Латвии начнется в будущем году".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны республики Раймондс Бергманис.

"На данный момент детали нам неизвестны. Сейчас ведется согласование с соседними странами, в которых также будет размещена техника, например, с Литвой и Эстонией. Реализация начнется, скорее всего, в будущем году", - сказал он.

Глава оборонного ведомства также сообщил, что уже этой осенью в Латвию могут быть доставлены первые гусеничные боевые машины, закупленные у Великобритании и прежде уже состоявшие на вооружении. Ранее Латвия приняла решение приобрести 123 таких машины на общую сумму в размере 48,1 млн. евро.

Кроме того, Бергманис отметил, что пока не принято четкое решение о приобретении у США ракет противовоздушной обороны (ПВО). "Этот вопрос будет рассматриваться в контексте бюджета", - подчеркнул министр.