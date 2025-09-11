Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Минобороны Казахстана получило право оказывать свыше 90 платных услуг

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 13:22
    Минобороны Казахстана получило право оказывать свыше 90 платных услуг

    Министерство обороны Казахстана получило возможность предоставлять свыше 90 платных услуг населению и юридическим лицам.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, такие услуги Минобороны будут предоставлять в 9 сферах: спорте, образования и науке, культуре, военной медицине, аэропортовской деятельности, авиационной, навигационно-гидрографической, водолазной и морских транспортных перевозках.

    В перечень услуг входят проведение 3D-съемок рельефа дна, продажа цифровых и бумажных навигационных карт, предоставление доступа к системе точного позиционирования и сопровождение  дноуглубительных работ, инспектирование подводных трубопроводов, причалов и искусственных островов.

    Военные смогут предоставлять услуги по осмотру, ремонту, чисти подводной части корабля (судна), буксировка судов, морская перевозка грузов, курсы водолазов.

    Казахстан Министерство обороны платные услуги

    Последние новости

    13:50
    Фото

    В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

    Происшествия
    13:48

    Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

    Внутренняя политика
    13:44

    Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

    Другие страны
    13:44

    Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу

    В регионе
    13:38

    Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

    Наука и образование
    13:36

    Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    13:30

    Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕС

    Другие страны
    13:30

    Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

    Внешняя политика
    13:22

    Главы МИД Люблинского треугольника осудили вторжение российских БПЛА в Польшу

    Другие страны
    Лента новостей