Минобороны Казахстана получило право оказывать свыше 90 платных услуг

Министерство обороны Казахстана получило возможность предоставлять свыше 90 платных услуг населению и юридическим лицам.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, такие услуги Минобороны будут предоставлять в 9 сферах: спорте, образования и науке, культуре, военной медицине, аэропортовской деятельности, авиационной, навигационно-гидрографической, водолазной и морских транспортных перевозках.

В перечень услуг входят проведение 3D-съемок рельефа дна, продажа цифровых и бумажных навигационных карт, предоставление доступа к системе точного позиционирования и сопровождение дноуглубительных работ, инспектирование подводных трубопроводов, причалов и искусственных островов.

Военные смогут предоставлять услуги по осмотру, ремонту, чисти подводной части корабля (судна), буксировка судов, морская перевозка грузов, курсы водолазов.