    Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 07:48
    Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО

    Канадского военного, пропавшего в начале сентября в Латвии, где он находился в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО, обнаружили мертвым, ведется расследование его смерти.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении минобороны, опубликованном на сайте правительства Канады.

    В пятницу министерство обороны Канады заявило, что канадский военный в Латвии со вторника пропал без вести. Минобороны отметило, что он был техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи.

    "Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции... (НАТО - ред.) в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября", - отмечается заявлении.

    В заявлении уточняется, что полиция Канады сотрудничает с правоохранительными органами Латвии для расследования причины смерти военного.

