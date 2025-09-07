Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО

Канадского военного, пропавшего в начале сентября в Латвии, где он находился в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО, обнаружили мертвым, ведется расследование его смерти.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении минобороны, опубликованном на сайте правительства Канады.

В пятницу министерство обороны Канады заявило, что канадский военный в Латвии со вторника пропал без вести. Минобороны отметило, что он был техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи.

"Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции... (НАТО - ред.) в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября", - отмечается заявлении.

В заявлении уточняется, что полиция Канады сотрудничает с правоохранительными органами Латвии для расследования причины смерти военного.