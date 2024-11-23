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Минобороны Канады обвинило Китай в сборе разведданных в Арктике

Минобороны Канады обвинило Китай в сборе разведданных в Арктике Деятельность КНР в Арктике выходит за пределы научных исследований, китайские коллеги собирают в регионе разведывательные данные.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 22:18
Минобороны Канады обвинило Китай в сборе разведданных в Арктике

Деятельность КНР в Арктике выходит за пределы научных исследований, китайские коллеги собирают в регионе разведывательные данные.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр в ходе форума по безопасности в Галифаксе.

"Китай подходит к работе в нашей Арктике двумя способами. Первый - через экономическое давление, инвестиции в критически важную и другую инфраструктуру в регионе. И второй - через то, что они называют научными исследованиями, - сказал глава Минобороны.

По его словам, Канада наблюдает значительный рост их присутствия в Арктике и не только в целях научных исследований.

"Они картографируют морское дно. Они собирают разведданные", – уточнил Блэр.

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