Минобороны Израиля заказало лазерные установки ПВО на $500 млн

Минобороны Израиля в понедельник подписало контракты на сумму $500 млн на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam,

Минобороны Израиля в понедельник подписало контракты на сумму 500 млн долларов США на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam,

Как передает Report об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на генерального директора израильского Минобороны Эяля Замира.

"Эта сделка знаменует новую эру - эру лазерной системы обороны", - сказал Замир.

По его словам, первые наземные установки лазерной ПВО введут в строй в течение 2025 года.

Соглашения о поставках этого оружия ранее достигли Администрация по исследованиям, развитию вооружения и технологической инфраструктуры - объединенный орган Минобороны и Армии обороны Израиля, и оборонные компании Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems.

Iron Beam предназначена для борьбы с различными воздушными целями, включая реактивные и минометные снаряды, БПЛА, крылатые ракеты. Эти установки должны стать частью многоуровневой обороны Израиля и дополнением к системе ПРО "Железный купол".

Исполнительный директор Rafael Йоав Тургеман напомнил, что на эти разработки ушло несколько лет и что подобные лазерные установки, теперь готовые к развертыванию, являются первыми в своем роде во всем мире.