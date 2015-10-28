Минобороны Израиля: сделка с Ираном на 10 лет снимает ядерную угрозу со стороны ИРИ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Соглашение об урегулировании проблемы атомных разработок Тегерана примерно на 10 лет снимает с повестки дня возможную ядерную угрозу со стороны Ирана. Такую оценку ядерной сделке, заключенной с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, дал во вторник министр обороны Израиля Моше Яалон, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне, где он находится с визитом, глава израильского военного ведомства утверждал, что Тегеран не отказывается "от концепции обладания военным ядерным потенциалом". Тем не менее, подписанные группой "пять плюс один" с Ираном договоренности означают, что вероятное военное измерение ядерной программы Тегерана "в качестве угрозы против нас (т.е. Израиля) может быть сдвинуто примерно на десятилетие или около того", заявил Яалон.

В свою очередь шеф Пентагона Эштон Картер, участвовавший в мероприятии вместе с Яалоном, подчеркнул, что сделка с Тегераном "не допустит появления у Ирана ядерного боезаряда".

В то же время, Израиль все еще сталкивается с "ракетными угрозами со стороны ряда действующих лиц в регионе, включая Иран и (шиитское движение) "Хезболлах", продолжал Картер. В связи с этим, заверил он, США "продолжат обеспечивать поддержку (системы) противоракетной обороны Израиля", включая комплексы "Айрон доум" ("Железный купол"), "Дэвидс слинг" ("Праща Давида") и "Эрроу" ("Стрела"). Параллельно США и Израиль начинают взаимодействовать по линии обороны в новых областях, включая киберпространство, сказал Картер. При этом он уточнил, что в среду они с Яалоном посетят штаб-квартиру Киберкомандования вооруженных сил США. "Оборонное сотрудничество США и Израиля сейчас прочнее, чем когда- либо", - убежден Картер.