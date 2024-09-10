Минобороны Израиля: ХАМАС как военная сила больше не существует

Палестинская радикальная группировка ХАМАС больше не существует в качестве военного образования.

Палестинская радикальная группировка ХАМАС больше не существует в качестве военного образования.

Как передает Report со ссылкой на NDTV, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Галлант заявил, что военный потенциал ХАМАС был серьезно подорван после более чем 11 месяцев войны.

"ХАМАС как военная формация больше не существует. Организация ведет партизанскую войну, в то время как мы по-прежнему боремся с террористами и преследуем их руководство", — сказал он.

Он также призвал международное сообщество продолжать оказывать давление на ХАМАС.

"Израиль должен достичь соглашения, которое обеспечит паузу на шесть недель и вернет заложников", - заявил Галлант.