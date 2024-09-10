О нас

Минобороны Израиля: ХАМАС как военная сила больше не существует

Минобороны Израиля: ХАМАС как военная сила больше не существует Палестинская радикальная группировка ХАМАС больше не существует в качестве военного образования.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 15:17
Минобороны Израиля: ХАМАС как военная сила больше не существует

Палестинская радикальная группировка ХАМАС больше не существует в качестве военного образования.

Как передает Report со ссылкой на NDTV, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Галлант заявил, что военный потенциал ХАМАС был серьезно подорван после более чем 11 месяцев войны.

"ХАМАС как военная формация больше не существует. Организация ведет партизанскую войну, в то время как мы по-прежнему боремся с террористами и преследуем их руководство", — сказал он.

Он также призвал международное сообщество продолжать оказывать давление на ХАМАС.

"Израиль должен достичь соглашения, которое обеспечит паузу на шесть недель и вернет заложников", - заявил Галлант.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi