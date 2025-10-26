Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

Израильская сторона считает, что 60% подземных туннелей под сектором Газа, которыми пользуются палестинские радикалы, еще не уничтожены.

Как передает Report, об этом в соцсети X заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Я дал указание Армии обороны Израиля сделать теперь уничтожение туннелей центральной задачей в "желтой зоне", находящейся под нашим контролем", - написал он.

Ранее власти Израиля сообщали, что после отвода войск из центра Газы на так называемую желтую линию под их контролем осталось 53% территории анклава.

"Стратегическая задача заключается в демилитаризации Газы путем полного уничтожения террористических туннелей, 60% которых все еще существуют, а также разоружения ХАМАС", - добавил Кац.

По словам министра, демонтаж туннелей Израиль будет вести параллельно с диалогом с США по вопросу дальнейшего урегулирования ситуации в секторе Газа.