Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 00:27
    Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

    Израильская сторона считает, что 60% подземных туннелей под сектором Газа, которыми пользуются палестинские радикалы, еще не уничтожены.

    Как передает Report, об этом в соцсети X заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

    "Я дал указание Армии обороны Израиля сделать теперь уничтожение туннелей центральной задачей в "желтой зоне", находящейся под нашим контролем", - написал он.

    Ранее власти Израиля сообщали, что после отвода войск из центра Газы на так называемую желтую линию под их контролем осталось 53% территории анклава.

    "Стратегическая задача заключается в демилитаризации Газы путем полного уничтожения террористических туннелей, 60% которых все еще существуют, а также разоружения ХАМАС", - добавил Кац.

    По словам министра, демонтаж туннелей Израиль будет вести параллельно с диалогом с США по вопросу дальнейшего урегулирования ситуации в секторе Газа.

    Исраэль Кац Минобороны Израиля туннели сектор Газа

    Последние новости

    00:27

    Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

    Другие страны
    00:07

    Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру

    Футбол
    23:48

    Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис Нуриев

    Kультурная политика
    23:35

    Трамп: Стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе Газа

    Другие страны
    23:21

    Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с Китаем

    Другие страны
    23:07

    В серьезном ДТП в Сальяне пострадали пять человек

    Происшествия
    23:01

    Азербайджанская спортсменка взяла бронзу ЧМ по борьбе в Сербии

    Индивидуальные
    22:45

    Трамп встретится с Путиным только при уверенности в заключении мирной сделки

    Другие страны
    22:33

    Львов частично остался без воды из-за масштабной аварии

    Другие страны
    Лента новостей