Минобороны Италии: Украине нужны более надежные гарантии безопасности

Безопасность Украины невозможно гарантировать, только направив в страну войска европейских стран, Киеву нужны более надежные гарантии.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

"Это (отправка войск на украинскую территорию - ред.) не является задачей ни для Италии, ни для Франции, ни для Европы, потому что нужно создать более надежные гарантии того, что Украина никогда не подвергнется новому вторжению, иначе никакого мирного плана не будет. Безопасность Украины не может быть гарантирована европейскими войсками, ведь сколько их должно быть? 200, 300 тыс.?" - цитирует агентство ANSA министра, беседовавшего с журналистами в ходе визита в Париж.

По его мнению, гарантии безопасности должны быть совместными и их не могут обеспечить только европейцы.

"Европейцы могут обеспечивать поддержку украинских вооруженных сил в ближайшие годы, поскольку экономические условия в Украине не позволят ей это делать самой, помощь Европы понадобится в восстановлении", - добавил министр. Он отметил, что Европа будет продолжать помогать в подготовке военных кадров и процессе восстановления ВСУ, в том числе за годы конфликта сократившихся по численности. По его мнению, "коалиция желающих" может быть задействована именно в процессе восстановления.

"Прежде всего нужно будет восстановить возможность жить на Украине, вести нормальную жизнь, а значит, восстановить больницы, школы и экономическую структуру, преобразовав военную экономику в нормальную. Именно такой путь мы должны видеть для Украины", - заключил Крозетто.