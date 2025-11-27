Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Минобороны Италии: Украине нужны более надежные гарантии безопасности

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 18:44
    Минобороны Италии: Украине нужны более надежные гарантии безопасности

    Безопасность Украины невозможно гарантировать, только направив в страну войска европейских стран, Киеву нужны более надежные гарантии.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    "Это (отправка войск на украинскую территорию - ред.) не является задачей ни для Италии, ни для Франции, ни для Европы, потому что нужно создать более надежные гарантии того, что Украина никогда не подвергнется новому вторжению, иначе никакого мирного плана не будет. Безопасность Украины не может быть гарантирована европейскими войсками, ведь сколько их должно быть? 200, 300 тыс.?" - цитирует агентство ANSA министра, беседовавшего с журналистами в ходе визита в Париж.

    По его мнению, гарантии безопасности должны быть совместными и их не могут обеспечить только европейцы.

    "Европейцы могут обеспечивать поддержку украинских вооруженных сил в ближайшие годы, поскольку экономические условия в Украине не позволят ей это делать самой, помощь Европы понадобится в восстановлении", - добавил министр. Он отметил, что Европа будет продолжать помогать в подготовке военных кадров и процессе восстановления ВСУ, в том числе за годы конфликта сократившихся по численности. По его мнению, "коалиция желающих" может быть задействована именно в процессе восстановления.

    "Прежде всего нужно будет восстановить возможность жить на Украине, вести нормальную жизнь, а значит, восстановить больницы, школы и экономическую структуру, преобразовав военную экономику в нормальную. Именно такой путь мы должны видеть для Украины", - заключил Крозетто.

    Минобороны Италии российско-украинская война гарантии безопасности
    İtaliya Müdafiə Nazirliyi: Ukraynaya daha etibarlı təhlükəsizlik təminatları lazımdır

    Последние новости

    19:43

    На судебном процессе над гражданами Армении адвокаты 6 обвиняемых выступили с защитной речью

    Происшествия
    19:39
    Фото

    В Киеве начал работу первый Санкционный саммит

    Другие страны
    19:37

    МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"

    Внутренняя политика
    19:26
    Фото

    Софи Лагут: Париж намерен углублять сотрудничество с Баку в сфере франкоязычного образования

    Внешняя политика
    19:17

    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Другие страны
    19:14

    В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

    Энергетика
    19:01

    В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 75 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:54

    Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце недели

    Другие страны
    18:51

    Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

    Другие страны
    Лента новостей