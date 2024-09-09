Минобороны Индии подписало контракт на закупку 240 двигателей для Су-30МКИ

Министерство обороны Индии подписало контракт на закупку 240 новых авиадвигателей для истребителей Су-30МКИ индийских ВВС.

Министерство обороны Индии подписало контракт на закупку 240 новых авиадвигателей для истребителей Су-30МКИ индийских ВВС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило на официальном информационном сайте правительства южноазиатской республики.

"Министерство обороны подписало контракт с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на поставку 240 авиационных двигателей AL-31FP для самолетов Су-30МКИ стоимостью более 26 млрд рупий (310 млн долларов)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, эти авиадвигатели будут производиться подразделением Koraput Division компании HAL и, как ожидается, "удовлетворят потребность ВВС Индии в поддержании эксплуатационной готовности флота Су-30 для обеспечения обороноспособности страны". "HAL будет поставлять 30 авиадвигателей в год в соответствии с законтрактованным графиком поставок. Поставка всех 240 двигателей будет завершена в течение следующих восьми лет", - указали в Минобороны Индии.

В ходе производства HAL рассчитывает на поддержку от оборонной промышленности страны, включая государственные и частные предприятия.