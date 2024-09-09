О нас

Минобороны Индии подписало контракт на закупку 240 двигателей для Су-30МКИ

Минобороны Индии подписало контракт на закупку 240 двигателей для Су-30МКИ Министерство обороны Индии подписало контракт на закупку 240 новых авиадвигателей для истребителей Су-30МКИ индийских ВВС.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 16:15

Министерство обороны Индии подписало контракт на закупку 240 новых авиадвигателей для истребителей Су-30МКИ индийских ВВС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило на официальном информационном сайте правительства южноазиатской республики.

"Министерство обороны подписало контракт с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на поставку 240 авиационных двигателей AL-31FP для самолетов Су-30МКИ стоимостью более 26 млрд рупий (310 млн долларов)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, эти авиадвигатели будут производиться подразделением Koraput Division компании HAL и, как ожидается, "удовлетворят потребность ВВС Индии в поддержании эксплуатационной готовности флота Су-30 для обеспечения обороноспособности страны". "HAL будет поставлять 30 авиадвигателей в год в соответствии с законтрактованным графиком поставок. Поставка всех 240 двигателей будет завершена в течение следующих восьми лет", - указали в Минобороны Индии.

В ходе производства HAL рассчитывает на поддержку от оборонной промышленности страны, включая государственные и частные предприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Нацбанк Украины ограничил оплату с карт за рубежом недвижимости, часов, ювелирки и драгметаллов
Нацбанк Украины ограничил оплату с карт за рубежом недвижимости, часов, ювелирки и драгметаллов
9 сентября 2024 г. 15:49
Си Цзиньпин стремится к сотрудничеству с Норвегией в сфере зеленой энергетики и электромобилей
Си Цзиньпин стремится к сотрудничеству с Норвегией в сфере зеленой энергетики и электромобилей
9 сентября 2024 г. 15:33
Науседа: Литва должна довести финансирование обороны до 3,5% ВВП
Науседа: Литва должна довести финансирование обороны до 3,5% ВВП
9 сентября 2024 г. 15:24
В Германии тушение пожара на горе Броккен с воздуха прервали из-за тумана
В Германии тушение пожара на горе Броккен с воздуха прервали из-за тумана
9 сентября 2024 г. 15:03
Макрон вопреки мнению экспертов поддержал замену витражей в Нотр-Даме на современные
Макрон вопреки мнению экспертов поддержал замену витражей в Нотр-Даме на современные
9 сентября 2024 г. 14:46
В Стокгольме ночью из-за БПЛА на несколько часов был закрыт аэропорт
В Стокгольме ночью из-за БПЛА на несколько часов был закрыт аэропорт
9 сентября 2024 г. 13:05
Число погибших на севере Вьетнама из-за тайфуна Яги выросло до 59 человек
Число погибших на севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" выросло до 59 человек
9 сентября 2024 г. 12:53
Макрона освистали во время церемонии закрытия Паралимпийских игр в Париже
Макрона освистали во время церемонии закрытия Паралимпийских игр в Париже
9 сентября 2024 г. 12:28
Турецкая армия ликвидировала более 20 целей боевиков PKK в Ираке
Турецкая армия ликвидировала более 20 целей боевиков PKK в Ираке
9 сентября 2024 г. 11:42
Ален Симонян: Не существует понятия президент Нагорного Карабаха
Ален Симонян: Не существует понятия "президент Нагорного Карабаха"
9 сентября 2024 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi