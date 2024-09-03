Минобороны Индии одобрило оборонные закупки на $17,3 млрд

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил десять предложений по капитальным закупкам оборонной техники на общую сумму 1,5 трлн рупий (17,3 млрд долларов).

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил десять предложений по капитальным закупкам оборонной техники на общую сумму 1,5 трлн рупий (17,3 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны южноазиатской республики.

"Для модернизации танкового парка индийской армии было одобрено предложение о закупке танков Future Ready Combat Vehicles (FRCV). FRCV будет современным основным боевым танком с превосходной мобильностью, проходимостью по бездорожью, многослойной защитой, точным и эффективным огнем и ситуационной осведомленностью в реальном времени", - сообщило ведомство.

Отмечается, что также предусмотрена закупка радаров управления огнем ПВО для обнаружения и отслеживания воздушных целей, самолетов Dornier-228, быстроходных патрульных судов нового поколения с высокими эксплуатационными характеристиками в сложных погодных условиях.