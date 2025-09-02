    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    • 02 сентября, 2025
    • 00:11
    Минобороны: Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

    Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем.

    Как передает Report, об этом сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили.

    По его словам, "50-дневная кампания" по оказанию помощи Украине была начата в июле.

    "Было поставлено почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем, 30 транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", - заявил Хили в парламенте.

    Украина   Великобритания   военная помощь   ПВО  
