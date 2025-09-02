Минобороны: Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем.

Как передает Report, об этом сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили.

По его словам, "50-дневная кампания" по оказанию помощи Украине была начата в июле.

"Было поставлено почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем, 30 транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", - заявил Хили в парламенте.