Минобороны: Армения не присоединилась к учениям России и Беларуси

Армения не принимает участия в учениях России и Беларуси "Запад-2025", на которые приглашены и партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Сообщалось, что к учениям привлечены военные стран ОДБК, ШОС и других государств-партнеров.

Учения, стартовавшие сегодня, продлятся до 16 сентября.