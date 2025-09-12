Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Минобороны: Армения не присоединилась к учениям России и Беларуси

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 14:50
    Минобороны: Армения не присоединилась к учениям России и Беларуси

    Армения не принимает участия в учениях России и Беларуси "Запад-2025", на которые приглашены и партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. 

    Сообщалось, что к учениям привлечены военные стран ОДБК, ШОС и других государств-партнеров.

    Учения, стартовавшие сегодня, продлятся до 16 сентября. 

    Армения Запад-2025 Россия Беларусь учения
    Ermənistan "Qərb-2025" təlimlərinə qoşulmayıb

    Последние новости

    15:46
    Фото

    В Гобустане похоронен шехид Первой Карабахской войны Джалал Абдуллаев - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    15:42

    Заместитель Эрдогана прибыл в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:40

    Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборота

    Инфраструктура
    15:34

    Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:34
    Фото

    В село Бадара вернулись первые жители - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:31

    Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море

    Другие страны
    15:29

    Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской воды

    Инфраструктура
    15:27

    Азербайджан победил на III Тюркской универсиаде

    Индивидуальные
    15:23

    В Баку прошел фестиваль корейской музыки K-Pop

    Культура
    Лента новостей