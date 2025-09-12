Минобороны: Армения не присоединилась к учениям России и Беларуси
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 14:50
Армения не принимает участия в учениях России и Беларуси "Запад-2025", на которые приглашены и партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.
Сообщалось, что к учениям привлечены военные стран ОДБК, ШОС и других государств-партнеров.
Учения, стартовавшие сегодня, продлятся до 16 сентября.
