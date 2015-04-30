Минобороны Афганистана: За сутки ликвидировано 130 боевиков

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана ликвидировали за прошедшие сутки по меньшей мере 130 боевиков. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении представителя министерства обороны страны, генерала Захира Азими.

Кроме того, в ходе спецоперации пострадали шестеро афганских солдат.

Также в заявлении Азими говорится, что в ходе операции были задержаны шесть человек. Сообщается, что еще 87 боевиков были ранены.

На территории страны действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска Афганистана постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.