Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 233 боевиков движения "Талибан"

Афганские национальные силы обороны и безопасности ликвидировали за минувшие сутки 233 боевика радикального движения "Талибан", еще 88 получили ранения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Афганистана на своей странице в Tw

Афганские национальные силы обороны и безопасности ликвидировали за минувшие сутки 233 боевика радикального движения "Талибан", еще 88 получили ранения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Афганистана на своей странице в Twitter.

По данным министерства, "армия провела боевые операции в провинциях Нангархар, Газни, Кандагар, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Балх, Гильменд, Тахар и Кундуз". Силы безопасности "обнаружили и обезвредили 15 самодельных взрывных устройств". Кроме того, были уничтожены вооружение, боеприпасы и автомобили боевиков.

Накануне Минобороны сообщило о ликвидации 136 талибов, ранении 81 боевика радикального движения в различных провинциях страны.

Между тем 18 июля в столице Катара, городе Доха, завершились двухдневные переговоры между делегацией афганских политиков и представителями "Талибана". Стороны договорились продолжать мирные переговоры, однако достичь введения режима прекращения огня не удалось.

Столкновения между правительственными силами и талибами интенсифицировались после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск.