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Минобороны Японии одобрило приобретение F-35B у США

Минобороны Японии одобрило приобретение F-35B у США

Японское минобороны проинформировало о закупке у корпорации Lockheed Martin американских боевых самолетов F-35B. Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, данные самолеты обладают всеми необходимыми характеристиками истребителей ближнего действия и вертикальной посадки. 

В бюджете на следующий год предусмотрено приобретение шести таких машин. К 2023 году их количество должно увеличиться до 18. Цена каждого боевого самолета составляет $130 млн.

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