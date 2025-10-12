Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Минкоммерции: КНР примет контрмеры в случае повышения Трампом пошлин на 100%

    Китайские власти примут решительные ответные меры в случае повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из КНР на 100%.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

    "Указанное заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов, - говорится в комментарии, опубликованном на сайте торгового ведомства в связи с объявленными Трампом планами поднять тарифы на продукцию из КНР на 100%. - Угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае - не лучший способ взаимодействия с Китаем. Если Соединенные Штаты будут и дальше следовать по этому пути, наша страна решительно примет соответствующие ответные меры, защитит свои законные права и интересы".

    Тем самым министерство прокомментировало свою позицию в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, как Китай воспринимает реакцию и угрозы президента США в связи с недавно принятым Пекином решением об ужесточении мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов.

    В заявлении торгового ведомства КНР подчеркивается, что это - "нормальные действия китайского правительства, принятые в соответствии с законами и правилами".

