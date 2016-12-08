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    Министры стран ОБСЕ обсудят в Гамбурге вызовы европейской безопасности

    Одной из центральных тем станет ситуация на Украине, а также новые подходы к контролю над вооружениями в Европе

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран-членов ОБСЕ соберутся в четверг в Гамбурге на ежегодную встречу.

    Как передает Report, им предстоит непростая дискуссия о проблемах европейской безопасности после событий, изменивших в этом году статус-кво на европейском континенте - Brexit и победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах, внешнеполитический вектор которых при новой администрации пока угадывается с трудом.

    В очередной раз одной из центральных тем станет ситуация на Украине. Кроме того, председательствующая в этом году в ОБСЕ Германия намерена в Гамбурге инициировать широкий диалог о новых подходах к контролю над вооружениями в Европе и об усилении роли самой организации при реагировании на конфликты.

    Участники СМИД ОБСЕ используют заседание также как возможность для проведения двусторонних контактов.

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