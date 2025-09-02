Министры по европейским делам поддержали дальнейшее расширение ЕС

Дальнейшее расширение Евросоюза обсуждалось на неформальной встрече министров по европейским делам 27 стран ЕС и их коллег по вопросам интеграции в сообщество стран-кандидатов в Дании, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Копенгагене заявили министр по европейским делам Дании Мари Бьерре и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Мы сталкиваемся с новой реальностью, с новыми веяниями из США и агрессией России. Это означает, что ЕС должен быть способен действовать более независимо. Расширение ЕС играет решающую роль в укреплении союза, оно будет способствовать большей стабильности и предсказуемости в области безопасности во всей Европе - и это то, что нам нужно",- заявила Бьерре.

По ее словам, расширение является ключевым приоритетом для датского председательства в ЕС. Это касается и Украины, чьи усилия по реформированию в сложных условиях впечатляют. Важный прогресс может быть достигнут и с другими странами-кандидатами, которые активно занимаются реформами, подчеркнула министр.

По данным Евробарометра, более половины граждан ЕС - 56% - поддерживают расширение, что связано с вызовами безопасности, отметила Кос.

"Результаты подтверждают тренд общественной поддержки расширения с начала полномасштабной войны в Украине. Забота о нашей безопасности способствовала росту поддержки расширения", – сказала она.

Наибольшая поддержка наблюдается со стороны граждан Северной Европы и молодежи. Среди кандидатов наиболее продвинулись в реформах и исполнении необходимых условий Албания и Черногория. По словам Кос, Черногория уже к концу следующего года может завершить технические переговоры, а в 2028 году - реализовать свое членство в ЕС. Для Албании же реалистичным представляется завершение технических переговоров к концу 2027 года. Другие Балканские страны должны проделать больше работы на этом пути.