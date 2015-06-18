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    Генсек: Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе размещение техники в Восточной Европе

    Речь идет о дислокации военного оборудования и техники для одной бригады в пяти странах НАТО

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Министры обороны стран НАТО на следующей неделе обсудят в Брюсселе размещение военной техники в Восточной Европе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром обороны Польши Томашем Семоняком в рамках посещения учений Noble Jump ("Благородный прыжок") в Свентошове.

    "Военная техника должна быть размещена в подходящих пунктах, - сказал Столтенберг. - Мы будем это обсуждать на будущей неделе". "Надеюсь, будут приняты решения, где в Восточной Европе эти силы будут размещены", - отметил он.

    По словам Семоняка, речь идет о дислокации военного оборудования и техники для одной бригады в пяти странах НАТО. 

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