Генсек: Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе размещение техники в Восточной Европе

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Министры обороны стран НАТО на следующей неделе обсудят в Брюсселе размещение военной техники в Восточной Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром обороны Польши Томашем Семоняком в рамках посещения учений Noble Jump ("Благородный прыжок") в Свентошове.

"Военная техника должна быть размещена в подходящих пунктах, - сказал Столтенберг. - Мы будем это обсуждать на будущей неделе". "Надеюсь, будут приняты решения, где в Восточной Европе эти силы будут размещены", - отметил он.

По словам Семоняка, речь идет о дислокации военного оборудования и техники для одной бригады в пяти странах НАТО.