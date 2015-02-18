Министры обороны ЕС собрались в Риге

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Риге проходит двухдневное неформальное совещание министров обороны ЕС по подготовке предстоящей в июне дискуссии Совета ЕС об обороне, которая станет центральным мероприятием этого блока во время председательства Латвии в ЕС. Об этом сообщает Report со ссылкой на tvnet.lv.

Министры обсудят такие проблемы, как гибридные угрозы и стратегическая коммуникация, международные операции и боевые группы ЕС, а также изменения мировой ситуации с безопасностью.

В совещании принимают участие министры 28 государств ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие высокопоставленные лица.