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Министры иностранных дел и обороны Сирии прибыли в ОАЭ

Министры иностранных дел и обороны Сирии прибыли в ОАЭ Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Другие страны
6 января 2025 г. 13:46
Министры иностранных дел и обороны Сирии прибыли в ОАЭ

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

В делегацию, возглавляемую аш-Шибани, входят министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра и глава Службы общей разведки Анас Хасан Хаттаб. Как отмечает агентство, представители новых сирийских властей обсудят в ОАЭ "перспективы сотрудничества и координации между странами".

ОАЭ стали третьей страной, которую сирийская правительственная делегация посетила после смены власти в республике. Накануне аш-Шибани, Абу Касра и Хаттаб совершили визит в Катар, где встретились с главой правительства, министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. В начале января они провели в Эр-Рияде переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В ближайшие дни сирийская делегация планирует посетить Иорданию.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря новые сирийские власти назначили главой временного правительства Мухаммеда аль-Башира. Комментируя свое назначение, он заявил, что переходный период в республике продлится до 1 марта.

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