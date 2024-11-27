Министра обороны Китая заподозрили в коррупции

Министр обороны Китая Дун Цзюнь, назначенный на эту должность в декабре 2023 года, находится под следствием в рамках более широкого расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Министр обороны Китая Дун Цзюнь, назначенный на эту должность в декабре 2023 года, находится под следствием в рамках более широкого расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, лидер КНР Си Цзиньпин начал серию расследований в отношении руководства НОАК, и Цзюнь "попал в ловушку". Какого рода коррупционные обвинения ему предъявлены. Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Это уже третий подряд министр обороны КНР, в отношении которого проводится расследование по подозрению в коррупции. Так, Цзюнь сменил на должности генерала Ли Шанфу, который был смещен всего через семь месяцев пребывания на этом посту. Перед этим издание также писала, что Ли Шанфу находится под следствием из-за коррупции.