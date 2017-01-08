 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр внутренних дел Кубы скончался

    Причиной смерти стали осложнения после хронического заболевания

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Глава МВД Кубы, генерал Карлос Фернандес Гондин скончался в Гаване в возрасте 78 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Mundo со ссылкой на заявление Совета министров Кубы.

    Причиной смерти стали осложнения после хронического заболевания.

    Карлос Фернандес Гондин родился в городе Сантьяго-де- Куба 1 июля 1938 года. С 1989 года исполнял обязанности первого замминистра ведомства.  В 2015 году заменил на посту главы МВД страны подавшего в отставку генерала корпуса армии Абелардо Коломе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi