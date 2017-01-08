Министр внутренних дел Кубы скончался

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Глава МВД Кубы, генерал Карлос Фернандес Гондин скончался в Гаване в возрасте 78 лет.

Как передает Report, об этом сообщает издание Mundo со ссылкой на заявление Совета министров Кубы.

Причиной смерти стали осложнения после хронического заболевания.

Карлос Фернандес Гондин родился в городе Сантьяго-де- Куба 1 июля 1938 года. С 1989 года исполнял обязанности первого замминистра ведомства. В 2015 году заменил на посту главы МВД страны подавшего в отставку генерала корпуса армии Абелардо Коломе.