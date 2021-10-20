Министр внутренней безопасности США заразился коронавирусом

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
"Сегодня (вчера - ред.) утром тест министра Алехандро Майоркаса на наличие вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, сданный во время стандартного медицинского осмотра перед поездкой, дал положительный результат", - говорится в заявлении пресс-секретаря. Отмечается, что министр полностью вакцинирован. Он ушел на самоизоляцию и будет работать дома.
Майоркас должен был отправиться в Колумбию вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.