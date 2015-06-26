Министр туризма Туниса: Теракт - страшный удар по экономике страны

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Теракт в отеле города Сус - страшный удар по экономике Туниса, сообщила в пятницу министр туризма Туниса Сельма Эллуми Рекик, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это страшный удар по экономике Туниса. Не хочу говорить, что фатальный. Этот страшный теракт произошел, несмотря на то, что мы приняли все возможные меры безопасности, усилили охрану отелей", - сказала министр в интервью радиостанции Mosaique FM.

Она подчеркнула, что терроризм - "это международное явление, сегодня теракты случились и во Франции, и в Кувейте. Поэтому международные силы должны активизировать сотрудничество по его искоренению".

Двое вооруженных людей открыли стрельбу на пляже у отеля Imperial на курорте Эль-Кантауи под городом Сус в Тунисе. Один нападавший был убит, второй задержан. По последним данным МВД, жертвами нападения стали 30 человек, более 20 ранены.