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Министр труда Британии покинула пост и партию из-за разногласий с Джонсоном

​Министр труда Британии покинула пост и партию из-за разногласий

Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она написала в Twitter.

"Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов", - написала Радд в Twitter.

Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии, в недавнем прошлом занимала пост главы МВД и была "правой рукой" бывшего премьера Терезы Мэй.

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