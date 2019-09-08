Министр труда Британии покинула пост и партию из-за разногласий с Джонсоном

Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она написала в Twitter.

"Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов", - написала Радд в Twitter.

Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии, в недавнем прошлом занимала пост главы МВД и была "правой рукой" бывшего премьера Терезы Мэй.