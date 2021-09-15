Министр образования Великобритании подал в отставку

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон подал в отставку.

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Уильямсон написал в Twitter.

"Было честью работать министром образования с 2019 года. Несмотря на сложности глобальной пандемии, я особенно горжусь реформами на качественно новом уровне, которые я провел применительно к образованию после 16 лет", - написал он.

Уильямсон, который ранее занимал пост главы Минобороны, подвергался острой критике за неразбериху, которая охватила британские школы в связи с отменой занятий во время пандемии коронавируса, а также со сложностями с организацией выпускных экзаменов.

Своего поста лишился также министр юстиции Роберт Бакленд.