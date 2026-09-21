Министр образования Сербии: Школы не должны становиться площадкой для политической деятельности

Школа должна оставаться местом получения знаний и не превращаться в площадку для политической деятельности и партийной пропаганды.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил министр образования Сербии Деян Вук Станкович на встрече с директорами общеобразовательных школ, подведомственных местному управлению образования, в Крушеваце.

Министр отметил, что наряду с образовательной функцией школы должны восстановить и воспитательную функцию:

"В этом процессе основная ответственность лежит на работниках сферы образования. Школа должна быть местом, где учащиеся получают знания, развивают навыки и повышают мотивацию".

Д.В. Станкович добавил, что, несмотря на важное значение цифровизации и искусственного интеллекта, именно учитель является главным человеком, направляющим учебно-воспитательный процесс и прививающим нравственные ценности.

Министр также подчеркнул, что принятие нового закона "Об основах системы образования и воспитания" направлено на обеспечение более эффективной и ответственной работы школ.

Напомним, что 9 сентября президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 25 октября. Вместе с тем А. Вучич заявил, что 27 сентября уйдет в отставку.