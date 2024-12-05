Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял отставку министра национальной обороны Ким Ён Хёна.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял отставку министра национальной обороны Ким Ён Хёна.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

"Сегодня президент принял заявление об отставке министра обороны Ким Ён Хёна и позволил ему уйти с должности", - сказал глава секретариата администрации президента Чон Чжин Сок.

Ранее южнокорейские СМИ передавали, что министр национальной обороны рекомендовал президенту ввести военное положение.

Позднее Ким Ён Хён извинился перед гражданами и подал заявление об отставке днем 5 декабря на фоне протестов в стране.

На пост министра обороны предложен посол в Саудовской Аравии Чхве Бён Хёк, "который не только обладает обширными знаниями о сфере безопасности, но и имеет большой практический опыт", отмечает Yonhap.