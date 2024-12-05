Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял отставку министра национальной обороны Ким Ён Хёна.
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"Сегодня президент принял заявление об отставке министра обороны Ким Ён Хёна и позволил ему уйти с должности", - сказал глава секретариата администрации президента Чон Чжин Сок.
Ранее южнокорейские СМИ передавали, что министр национальной обороны рекомендовал президенту ввести военное положение.
Позднее Ким Ён Хён извинился перед гражданами и подал заявление об отставке днем 5 декабря на фоне протестов в стране.
На пост министра обороны предложен посол в Саудовской Аравии Чхве Бён Хёк, "который не только обладает обширными знаниями о сфере безопасности, но и имеет большой практический опыт", отмечает Yonhap.