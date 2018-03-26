Министр обороны: Великобритания арестует российское имущество сомнительного происхождения

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Британские власти в связи с делом Скрипаля уже выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на пресс-конференции в Таллинне.

"Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", — сказал Уильямсон.

Министр отказался комментировать дальнейшие шаги Лондона в отношении России.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их экстренно госпитализировали в больницу в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Власти Британии квалифицировали отравление Скрипаля как покушение на убийство.

Российская сторона сообщила, что не располагает никакой дополнительной информацией о происшествии, и выразила согласие сотрудничать со следствием.